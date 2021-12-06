Депутат БКС о принятом ПДС госбюджете на 2021 год: Масса вопросов и ни одного ответа (ВИДЕО)

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“Бюджет солидарности” без солидарности. Так охарактеризовала депутат Блока коммунистов и социалистов Ирина Лозован главный финансовый документ страны, одобренный сегодня во втором чтении голосами депутатов ПДС.

– Я сама представила 52 поправки, которые исходили от примаров. Речь о ремонте детских садов, водоснабжении, благоустройстве. Без поддержки государственного бюджета это невозможно реализовать в сёлах…А как будут распределяться средства между местными органами власти – никому не понятно, – отметила депутат.

Напомним, парламентское большинство не поддержало сегодня ни одну из предложенных оппозицией поправок в госбюджет.

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