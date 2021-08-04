Депопуляция – тупиковый путь развития

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О катастрофическом снижении численности населения РМ

Приход во власть Майи Санду в качестве президента страны и получение парламентского большинства партией «Действие и солидарность» для многих было связано с надеждой на то, что этот электоральный выбор наконец-то будет тем локомотивом, который изменит социально-экономическую ситуацию в Молдове и она начнёт реально и существенно улучшаться, а страна устремится к светлому европейскому будущему.

Лучше с умным потерять

Ибо, как заверяли Майя Санду и её партийные единомышленники, после кардинальной кадровой чистки в эшелонах властных структур и на всех уровнях именно они обеспечат вовлечение в систему государственного управления честных людей. А те, как утверждалось, смогут «навести порядок в стране, бороться с коррупцией, реформировать юстицию, создать нормальные условия для наших экономических агентов, открыть рабочие места здесь, чтобы люди не уезжали».

Разумеется, кто же будет возражать против подобных благих намерений. Вот только не окажется ли вымощенная ими дорога прямым путём в ад, так как данные реформаторы, по сути наделённые единоличной властью, утверждают, что не профессионализм главное. Его можно приобрести и после вступления в соответствующую должность, исходя опять же из посыла Майи Санду – «Будем учить новых, молодых специалистов… лучше учить честных людей».

И в этом таится главная опасность. Ведь не зря в народе говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Пусть даже честным в своих суждениях и поступках. Вот только профессионализм в одночасье не формируется. Это прежде всего годы практической работы с постепенным продвижением по служебной лестнице – как по горизонтали, так и по вертикали, – гармонично сочетающихся с различными формами учебного процесса на основе реализации кропотливо выстроенной системной кадровой политики. Но об этих прописных истинах пока ни слова, тем более о реализации соответствующей стратегии или хотя бы мало-мальски программного документа.

А поэтому одно дело многообещающие и завораживающие лозунги и совсем другое – реальные действия и достижения. Ибо без них, как и прежде, мы будем внимать лишь разглагольствованию о весьма далёком всеобщем благополучии.

Разумеется, для оценки социальной и экономической ситуации существует множество показателей, которые позволяют на их основе осуществлять детальный анализ и формулировать не только обоснованные выводы, но и разрабатывать адекватные стратегии развития государства как на среднесрочную, так и долгосрочную перспективы с соответствующими основными реперными показателями развития.

К сожалению, для подготовки нечто подобного команда ПДС во главе с нынешним президентом страны пока и чернил не разводила. И это при том, что ситуация в Молдове, мягко говоря, критическая, которая из года в год лишь усугубляется.

Численность населения в нашей стране сократилась с 2 869 226 жителей на 1 января 2014 года до 2 597 107 человек на 1 января 2021-го, или на 9,5%… При этом характерным элементом явилось то, что за рассматриваемый период в первые два года общая численность населения сокращалась вдвое меньшими темпами, чем в последующие годы – от 24 553 человек до 46 776 за 2020 год.

Деградационный регресс

А наиболее наглядно это проявляется прежде всего в демографической ситуации, выражающейся в нарастающей миграционной депопуляции нашего государства. И главный показатель – буквально барометр, который наиболее адекватно отражает настроения и формирует целеполагание наших сограждан, – это их ноги, стремящиеся покинуть свою родину и, как правило, навсегда.

При этом следует отметить, что начиная с 2014 года официальная статистика стала подсчитывать по новой методологии (с учётом обычного места жительства) численность населения, которое проживало в стране в последние 12 месяцев (независимо от временного отсутствия). Именно поэтому предлагается только за данный период рассмотреть сложившиеся динамические ряды. Согласно этим данным, численность населения в нашей стране сократилась с 2 869 226 жителей на 1 января 2014 года до 2 597 107 человек на 1 января 2021-го, или на 9,5%. А это уже явно деградационный регресс. При этом характерным элементом явилось то, что за рассматриваемый период в первые два года общая численность населения сокращалась вдвое меньшими темпами, чем в последующие годы, – от 24 553 человек до 46 776 за 2020 год (см. диаграмму).

С одной стороны, данная динамика предопределялась численностью родившихся и умерших. При этом если в 2014 году родилось 40 709 детей (в том числе в сельской местности – 25 422 ребёнка), то в 2020-м уже только 30 730 (и 18 581, с явно опережающими темпами сокращения, на селе). В то же время количество умерших за 2014 год составило 39 522 человека, в том числе в сельской местности – 26 445, а за 2020 год – 40 656 и 25 602 ушедших в мир иной соответственно. В целом это позволяет полагать, что данные показатели изменились не столь существенно.

Тем не менее в данный период всё-таки проявилась одна немаловажная и характерная особенность. Так, если за 2014 – 2016 годы количество родившихся хоть и незначительно, но всё же превышало число умерших, то в последующий период смертность стала превышать рождаемость. И уже только этот фактор стал предопределять сокращение общей численности населения в Молдове.

«Фантазии Фарятьева»

А с другой стороны, если проанализировать общее сокращение численности населения за минусом количества родившихся-умерших, выйдем на куда более значимый показатель – «выехало за рубеж». И для большей информативности на представленной диаграмме количество покинувших Молдову по каждому году приведено в абсолютном значении. При этом минимум в 21 033 человека был зафиксирован в 2015 году, а максимум в 2017-м – 49 142 наших сограждан.

Именно по динамике этого кумулятивного показателя и предлагается впредь оценивать реальную эффективность осуществлённых новой властью реформ в части заявленных и приведённых в начале данной статьи. Кто же не пожелает вернуться в родную отчизну, если в ней наконец-то наведут порядок, коррупция сойдёт на нет, будет реализовано долгожданное уже не одно десятилетие реформирование юстиции, созданы нормальные условия для наших экономических агентов, а также рабочие места для того, чтобы люди не уезжали. Да и поток гастарбайтеров при подобных преобразованиях непременно сменит вектор на противоположный, то есть они устремятся уже из-за рубежа. Ибо в подобных условиях теперь иностранные граждане – и наверняка – начнут добиваться возможности потрудиться на благо не их, а нашей не иначе как процветающей страны.

Конечно, хотелось бы питать надежды на нечто подобное. Однако, оценивая предыдущую результативность деяний назначенцев новоявленной власти, чрезмерно велики шансы того, что большинство электората Молдовы в очередной раз позарилось на ещё одни «Фантазии Фарятьева».

Как хотелось бы в этом ошибаться. Но данные сомнения непременно материализуются, если массовый выезд наших соотечественников на чужбину по-прежнему продолжится. В итоге электорат, проголосовавший за данный выбор, в очередной раз будет вынужден признать, что его снова банально развели на высосанных из пальца заманухах. А вот какие из этого будут сделаны выводы и чему они научили, будущее покажет. И оно не за горами.

В тему

Страна пенсионеров

Главным экспортным ресурсом Республики Молдова, к сожалению, уже давно стали наши сограждане. При этом страну в основном покидают не среднестатистические её жители, а в трудоспособном возрасте и без явных болезней, наиболее амбициозные и профессионально подготовленные.

Если ещё три десятилетия назад на одного пенсионера в Молдове приходилось примерно три работника, занятых в национальной экономике, то по итогам 2020 года их числилось 834,2 тыс. человек, а количество пенсионеров составило 686,2 тыс., в том числе по возрасту – 522,8 тыс.

Как известно, Молдова – одно из самых бедных государств Европы. Тем не менее, напрягаясь из последних сил, у нас всё же стремятся вырастить здоровое и образованное поколение. Однако из-за безысходности значительная часть из них вынуждена искать лучшей жизни на чужбине и уже там прикладывать максимум усилий для того, чтобы достойно самореализоваться на благо своей новой родины.

И пока деструктивные тренды миграционной депопуляции не будут преодолены, деградация Молдовы будет только усугубляться. А все заверения сладкоречивых политиков о предстоящей борьбе с коррупцией, создании приемлемых условий для бизнеса и жизни нашим согражданам так и будут оставаться не более чем пустопорожней болтовнёй. Но это вовсе не значит, что с этим следует мириться.

Михаил Пойсик,

доктор экономики,

НИЭИ