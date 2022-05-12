Денис Уланов: Конституционный суд установил, что денежная эмиссия и последующий выпуск госгарантий в 2014 и 2015 гг. были незаконными

Денис Уланов: Конституционный суд установил, что денежная эмиссия и последующий выпуск госгарантий в 2014 и 2015 гг. были незаконными

Денежная эмиссия и последующий выпуск государственных гарантий в ноябре 2014 года и апреле 2015 года трем обанкротившимся банкам – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială – были незаконными. Данная констатация содержится в обращении Конституционного суда к парламенту от 22 апреля 2022 года.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента депутат от Партии «ШОР» Денис Уланов.

«22 апреля этого года Конституционный суд направил в адрес парламента обращение, в котором зафиксировал, что, рассматривая запрос по поводу законности государственных гарантий в 2016 году, Конституционный суд установил, что денежная эмиссия в ноябре 2014 года и в марте 2015 года имела незаконный характер, была сделана в нарушение закона. Поэтому, уважаемые коллеги, прежде чем на кого-то указывать пальцем со словами «воры миллиарда», почитайте, пожалуйста, историю данного вопроса, а такжевсе, что происходит, и еще произойдет по поводу кражи миллиарда в нашей стране» – заявил Уланов.

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