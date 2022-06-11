Деньги на ветер: двое мужчин попались на границе с купленными документами

Деньги на ветер: двое мужчин попались на границе с купленными документами

На выезде из Молдовы 42-летний гражданин Украины предъявил водительское удостоверение международного образца. Как оказалось, мужчина получил документ через посредников, заплатив 500 евро.

В другом случае у 34-летнего жителя Криулянского района нашли поддельное румынское удостоверение личности. Мужчина направлялся в Германию, где планировал найти работу. Он рассказал, что документ получил через знакомого, заплатив 150 евро.

Оба документа изъяли и отправили на дополнительную экспертизу.

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