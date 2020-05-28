День защиты детей в Кишиневе отметят онлайн

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что 1 июня, по случаю Международного дня защиты детей, будет организован ряд культурно-художественных мероприятий в режиме онлайн.

В частности, молодые исполнители, лауреаты национальных и международных музыкальных конкурсов, примут участие в спектакле “Дети для детей”. Мероприятие будет транслироваться с 18.00 порталом Privesc.eu.

Еще один концерт дадут учащиеся музыкальных школ Кишинева. Его можно будет посмотреть на странице Управления культуры в Facebook. Здесь же будет опубликована шоу-программа с участием муниципального камерного оркестра “Avante” и клоунами, а также выставка рисунков, посвященных Дню защиты детей и выполненных учащимися Школы искусств “Алексей Стырча”.

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