День защиты детей: опубликована программа мероприятий, которые пройдут в столице

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 1 июня, в Международный день защиты детей, в столице будет организованы праздничные мероприятия.

Их список представлен ниже:

10:00 – 16:00 – Бесплатное путешествие на туристическом троллейбусе (будут организованы 4 рейса); 11:00-14:00 – Праздничный концерт, сквер им. Михая Эминеску; 11:00-15:00 – Развлекательная программа для детей, сквер “М. Долган” (Болгарская, 43). 11:30-15:30 – Развлекательная программа для детей возле музыкального фонтана (у входа в Долину роз) 12:00-16:00 – Развлекательная программа для детей, бульвар Мирча чел Батрын 12:30-16:30 – Развлекательная программа для детей, Мемориальный комплекс “Сыновьям Родины – вечная память” (Московский проспект-Мирон Костин); 13:00 – 17.00 – Развлекательная программа, парк “Ла извор”; 13:00-17:00 – Развлекательная программа для детей, парк “Алунелул”; 13:00-17:00 – Развлекательная программа для детей, Дендрарий.

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