День святого Василия: что нельзя делать в этот праздник

14 января отмечается Старый Новый год, он же – День святого Василия.
День святого Василия
Василий Великий стал известен как Вселенский учитель. Он самостоятельно написал много богословных и монашеских трудов. В родном городе Василий был епископом и единственным противостоял императору, проводившему жёсткие гонения христиан.
Также Василий занимался благотворительностью, проповедовал слово Божие и построил возле родной Кесарии несколько заведений, в которых могли проживать нуждающиеся.
Что нельзя сегодня делать
- Не следует переедать или злоупотреблять алкоголем.
- Не ссорьтесь с близкими и не злословьте.
- Не желательно ходить гулять по ночам.
- Старайтесь не давать и не брать деньги взаймы.
- Следует отказаться от женского общества во время празднования Старого Нового года, чтобы обойти стороной несчастья.
В этот день принято надевать новую чистую одежду и просить друг у друга прощения, чтобы следующий год прошёл в мире и согласии.
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