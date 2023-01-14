День святого Василия: что нельзя делать в этот праздник

День святого Василия: что нельзя делать в этот праздник

14 января отмечается Старый Новый год, он же – День святого Василия.

День святого Василия

Василий Великий стал известен как Вселенский учитель. Он самостоятельно написал много богословных и монашеских трудов. В родном городе Василий был епископом и единственным противостоял императору, проводившему жёсткие гонения христиан.

Также Василий занимался благотворительностью, проповедовал слово Божие и построил возле родной Кесарии несколько заведений, в которых могли проживать нуждающиеся.

Что нельзя сегодня делать

  • Не следует переедать или злоупотреблять алкоголем.
  • Не ссорьтесь с близкими и не злословьте.
  • Не желательно ходить гулять по ночам.
  • Старайтесь не давать и не брать деньги взаймы.
  • Следует отказаться от женского общества во время празднования Старого Нового года, чтобы обойти стороной несчастья.

В этот день принято надевать новую чистую одежду и просить друг у друга прощения, чтобы следующий год прошёл в мире и согласии.

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