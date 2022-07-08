День семьи, любви и верности отметили в Молдове

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8 июля в России и во многих странах мира отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. К этой дате Русский дом в Кишиневе совместно с Русской общиной РМ при поддержке Посольства России организовал для жителей Молдовы фестиваль «Семейный городок».

Праздник начался в Свято-Георгиевской церкви столицы, где после молебна памяти святых Петра и Февронии чествовали супружеские пары российских соотечественников, членов Русской общины, проживших в счастливом браке более 30 лет, воспитавших своих детей в духе почитания семейных ценностей и православных традиций. Приветствия супругам адресовали настоятель Свято-Георгиевской церкви отец Николай Флоринский, руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Молдове Татьяна Васнецова, председатель Русской общины Людмила Лащенова и депутат Парламента Республики Молдова Елена Белякова.

Грамоты от Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности получили супруги Колыбняк, Блажко-Донцу, Евдокимовы, Витковские, Думановы, Вдовенко и Лавренюк. Всем парам были вручены памятные подарки и букеты ромашек – символа этого праздника.

Фестиваль «Семейный городок» продолжится открытием в Русском доме выставки картин «Семья – источник вдохновения», подготовленной преподавателями и учащимися кишиневской арт-студии «Семь цветов счастья». Вернисаж будет сопровождать музыкально-поэтическая программа во славу семейного союза, основанного на любви и верности.

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