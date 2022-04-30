День рождения в День Победы: 101-летний ветеран из Молдовы раскрыл секрет долголетия

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9 мая ветеран Павел Гладков будет отмечать двойной праздник: День Победы и день рождения. Ему исполнится 101 год.

Трость – лишь помеха хозяйничать на кухне. 9 мая Павлу Гладкову исполнится 101 год, но возраст не мешает крепко стоять на ногах и готовить себе еду. По утрам кашу, на обед любимую жареную рыбу, передает mir24.tv.

– Это дело такое нужное. В любое время могу заменить хозяйку, моя умерла уже около двух лет тому назад, – сказал ветеран Великой Отечественной войны Павел Гладков.

После обеда ветеран любит читать: стихи, военную прозу, свежую прессу. Очками не пользуется. Секрет долголетия, по его словам, в здоровом образе жизни.

– Никогда не курить, водку никогда не пить, весь алкоголь, кроме легкого сухого вина. Быть хладнокровным и принимать правильные решения, – отметил Гладков.

Павел Гладков прошел почти всю войну. Участник битвы под Сталинградом и боев на Курской дуге. Командовал огневым взводом, сбивал зенитками вражеские самолеты. Солдаты называли командира своим спасителем.

– Людей я берег. И они, люди, это прекрасно знали. И потом всегда меня тоже берегли, – сказал ветеран.

Справляться с домашними заботами ветерану помогает дочь. Самому надеть тяжелый китель с наградами сложно, а встречать гостей в обычной одежде не позволяет военная дисциплина.

В Кишиневе Павла Гладкова знают многие. К нему часто заходят школьники, фотографируются с героем, слушают рассказы о войне. Союз ветеранов поддерживает материально: в канун 9 мая – наборы продуктов от него и других организаций.

– Мы его посещали три раза, сейчас четвертый раз. 9 мая будет пятый раз. На 23 февраля были, на День защитника. Конечно же, будем на День пожилого человека. В течение года до 10 раз мы встречаемся с этой категорией граждан, – подчеркнул председатель организации ветеранов сектора Ботаники Владимир Щетинин.

Павел Гладков редко выходит из дома. Годы берут свое. Празднование Дня Победы у городского мемориала на этот раз пропустит.

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