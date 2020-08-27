День независимости отметили пожарные и спасатели страны (ФОТО)

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Руководство и сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям торжественно отметили День независимости Республики Молдова.

По случаю знаменательной даты спасатели и пожарные возложили цветы к памятникам на подведомственных территориях, к недавно открытому бюсту господаря Штефана Великого у штаб-квартиры ГИЧС, а также почтили память погибших при исполнении долга у Мемориала вечной славы спасателям и пожарных.

Спасатели вручили присутствовавшим гражданам флажки и поздравили их с Днём независимости.

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