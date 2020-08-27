День независимости отметили пожарные и спасатели страны (ФОТО)

День независимости отметили пожарные и спасатели страны (ФОТО)

Руководство и сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям торжественно отметили День независимости Республики Молдова.

По случаю знаменательной даты спасатели и пожарные возложили цветы к памятникам на подведомственных территориях, к недавно открытому бюсту господаря Штефана Великого у штаб-квартиры ГИЧС, а также почтили память погибших при исполнении долга у Мемориала вечной славы спасателям и пожарных.

Спасатели вручили присутствовавшим гражданам флажки и поздравили их с Днём независимости.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md