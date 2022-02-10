День дипломата с И. Каподистрией

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В Швейцарском городе Лозанна дипломаты трёх стран – России, Швейцарии и Греции – возложили венки и цветы к памятнику первого министра иностранных дел Российский империи Иоанна Каподистрии, сыгравшего немалую роль в истории Бессарабии.

Иоанн Каподистрия настаивал на автономных правах Бессарабии в составе Российской империи. Именно он разработал «Правила временного управления Бессарабской областью» в октябре 1812 г., в которой провозгласил местные законы и обычаи основой управления. Делопроизводство и суд должны были вершиться на местном языке. Область освобождалась от налогов на три года, и многие другие права. Для Каподистрии, определявшего российскую политику в Бессарабии вплоть до начала 1820 х гг., только «областное правительство, согласное с местными законами, нравами и обычаями», могло обеспечить «преимущества отеческого и на христианской вере основанного правления».

Значение же И. Каподистрии в истории Швейцарии подчеркнул мэр Лозанны – Грегуар Жюно: «Эта фигура сыграла невероятно важную роль для Швейцарии, для обретения ею независимости. Он участвовал в разработке нашей современной модели Конституции. Иоаннис Каподистрия также был ярым защитником автономии людей и особенно много сделал для обретения независимости кантона Во». Причём здесь кантон Во (кантон – административно-территориальная единица, область)? И. Каподистрия выполнял волю царя Александра I, хорошо знавшего положение в Швейцарии, благодаря своему учителю и уроженцу кантона Во – швейцарцу Фредерику де Лагарп.

«Стало традицией, что 10 февраля по инициативе Российского посольства совместно с греческими коллегами мы возлагаем венки и цветы к памятнику Иоанна Каподистрии. Он был первым российским послом в Швейцарии. Он также был непосредственным участником Венского конгресса, в ходе которого многое сделал для того, чтобы был провозглашён «вечный нейтралитет» Швейцарии и, чтобы она приобрела подлинную независимость. И. Каподистрия – не только выдающийся российский дипломат, он и первый глава независимой Греции, и почётный гражданин Лозанны», – прокомментировал важность события посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Любопытно, что И. Каподистрия видел Бессарабию, как «витрину» Балкан. Обеспечение «истинного процветания» Бессарабии было способом привлечения к ней всех народов. В какой-то степени ему это удалось, так как в Бессарабию устремилось множество колонистов, среди которых были и швейцарские эмигранты. А сегодня Молдова и Швейцария – нейтральные страны, которые по-разному используют свой статус.

На вопрос, можно ли проследить влияние И. Каподистрии на то, какую роль играет нейтральная Швейцария в современной мировой политике, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Швейцарии ответил, что Конфедерация «заслужила признание международного посредника. Женевская площадка широко используется для проведения различных международных встреч между конфликтующими сторонами. Здесь проходили и проходят встречи между представителями сирийских правительственных кругов и сирийской оппозицией. Все помнят встречу в верхах между президентами России и США, вслед за которыми прошли ряд других важных переговоров уже на уровне замминистров иностранных дел по стратегическому диалогу. Так что Швейцарская площадка широко используется в целях урегулирования различных конфликтных ситуаций».

В торжественном возложении цветов и венков к памятнику И. Каподистрии участвовали посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин с супругой, посол Греции в Швейцарии Екатерини Ксагорари, постпред РФ при Женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, Генеральный консул РФ в Швейцарии Алексей Доровских, Почётный генеральный консул России в Лозанне Фредерик Паулсен и мэр Лозанны Грегуар Жюно.

Екатерина Кожухарь,

Лозанна.