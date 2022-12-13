День Андрея Первозванного: традиции и запреты праздника

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Православные верующие отмечают сегодня День Андрея Первозванного. Он был последователем Христа и учеником Иоанна Крестителя. Память об этом святом и первом благовестнике Евангелие чтят на протяжении многих столетий.

В честь Андрея Первозванного в храмах проводятся службы. А ещё в этот день поздравляют всех мужчин с именем Андрей. Молодёжь начинает проводить гадания на судьбу и своё будущее.

Святой Андрей считается заступником моряков и путешественников, также он был лучшим советчиком для незамужних девушек.

Традиции на Святого Андрея

Многие традиции связаны с древними поверьями о погоде. Если в День Андрея подойти к колодцу, озеру или реке и послушать, как ведёт себя вода, можно было узнать прогноз на всю зиму.

Тихая вода – зима будет спокойная.

Шумная вода – будут сильные морозы и метели.

В День Андрея девушки пекут обрядовую выпечку Калиту. Это широкий корж в форме бублика, который смазывают мёдом и подвешивают к потолку в доме, где собираются девушки на вечерницы. Парни должны были верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусочек, и при этом не засмеяться. Кому это удавалось – женится в ближайшее время.

Запреты на Святого Андрея

Нельзя заниматься тяжелой работой, рукоделием (шить, вязать, вышивать).

Нельзя убирать в доме, стирать, гладить.

Нельзя делать ремонты и заниматься строительством.

В праздник нельзя ругаться, сквернословить, желать кому-то зла.

Не стоит обижать других людей, оскорблять, обижаться, распускать сплетни.

Даже думать в такой день нельзя плохо о себе или о других людях.

Так как сейчас пост, то под запретом мясо, молочные продукты, алкоголь и любые шумные гуляния.

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