Демпартия лишилась советника в МСК

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Представитель Демократической партии в Муниципальном совете Кишинёва Вячеслав Неделя объявил, что покидает ряды формирования. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Неделя сообщил, что выходит из ДПМ, так как не согласен с кадровой политикой руководства Демпартии.

Таким образом, у формирования остался всего один представитель в Муниципальном совете Кишинёва – Мындру Виктор.

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