Демократы ищут место под солнцем, – Додон

0

Демократы понимают, что им нужно любой ценой избежать досрочных выборов, потому что в случае их проведения они “останутся в истории”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на общественном телеканале.

Глава государства отметил, что поэтому сейчас ДПМ ищет место под солнцем и пытается “как-то себя позиционировать”.

Напомним, что накануне второго тура президентских выборов демократы объявили о выходе из правящей коалиции, а накануне лидер ДПМ Павел Филип встретился с Майей Санду и заверил её в своей поддержке.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.