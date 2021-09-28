“Демократия” в ПДС: Несогласные с мнением большинства должны воздержаться от голосования (ВИДЕО)

“Демократия” в ПДС: Несогласные с мнением большинства должны воздержаться от голосования (ВИДЕО)

Депутаты ПДС, которые не согласны с мнением большинства однопартийцев по тому или иному вопросу, должны на заседании парламента воздержаться от голосования или не участвовать в нём, но предварительно сообщить об этом руководству партии. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Гросу. 

Председатель ПДС дал понять, что решения по поводу голосования по всем проектам принимаются заранее, а у недовольных этим есть право воздержаться и не поднимать руку на заседании.

– Были коллеги, которые говорили: “Я думаю, что проголосую иначе”. У них есть право воздержаться от голосования или не участвовать в нём. Они должны сообщить об этом на заседании фракции, мы должны принять это, сказать: “Да, ОК, наш коллега воздержится от голосования”, – сказал он. 

Гросу назвал этот подход “коллегиальным”.

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