Деловое сообщество поддерживает инициативу Минфина об ограничении максимальный ставки местных налогов

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Об этом говорится в заявлении, подписанном представителями 11 бизнес-ассоциаций. Авторы обращения подчеркивают, что решение об ограничении максимальной ставки местных налогов и сборов обеспечит предсказуемость предпринимательской деятельности.

Премьер-министр РМ Ион Кику прокомментировал декларацию на своей странице в соцсети.

– Слава Богу, выборы прошли! Прошу примаров, которые (как и я) получают зарплату за счет налогов и сборов, выплачиваемых теми, кто подписал данное заявление, вернуться к работе в интересах граждан, которые выбрали их. Правительство направит в парламент проект, который предусматривает ограничение местных налогов, и будет настаивать на его принятии. Любая дешевая спекуляция на этот счет очень дорого обойдется – экономике и инвесторам. Привлечение инвестиций в рамках 18 индустриальных платформ в районах и в других населенных пунктах страны невозможно без предсказуемости сборов и налогов, – пояснил глава правительства.

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