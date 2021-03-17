Деловая леди в платьях феи

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Стела Бабий-Фетеску – о гастрономической философии и экологической этике

ДОСЬЕ

Стела Бабий-Фетеску окончила исторический, юридический факультеты и факультет иностранных языков МолдГУ. Предприниматель, нутриционист. Член ассоциаций EcoLocal, Asociația Consumatorilor și Producătorilor Ecologici și Artizanali и GEN MOLDOVA (Global Entrepreneurship Networking), чья поддержка принесла ей признание и премию Excelență în Antreprenoriat в номинации Responsabilitate We role models в 2018 году.

Если у вас кризис идей, вам – к Стеле Бабий-Фетеску. Редко кто способен рождать их в таком изобилии. И каждый раз удивляешься неожиданным формулам будущих проектов. Завидуешь нестандартной оценке обычных вещей, логистике реализации, сочетанию несочетаемого.

Она сама – поразительный пример последнего: острый цепкий ум, блестящая аналитика, неукротимая фантазия, успешное бизнес-воплощение, удивительные по смыслу стихи на рассвете. В общем, этакая деловая леди в воздушных платьях феи. И всё это сквозь призму эзотерического восприятия мира.

Fata cu salata

– Стела, каждый пункт твоего CV тянет на отдельную историю, и ничего про то, как ты стала той, кто есть сейчас. Как-то ты представилась fata cu salata, и это – нынешний этап в твоей жизни, когда соусы украшаются цветами пряных трав.

– Наш дом граничил с биологической станцией Госуниверситета. Помню, повсюду были делянки – аккуратные, с пронумерованными сортами. Мяты много там выращивали, а мяту я полюбила благодаря бабушке, которая даже леденцы из неё делала, – как лекарство, хранила их в банках и прятала в старом буфете. В общем, огород с детства был моим хобби… травы, ароматы. А мы ведь рано или поздно, но стремимся вернуться к тому, что нас подпитывало с детства.

По поводу Fata cu salata… Меня часто приглашали на различные телевизионные передачи и спрашивали, как правильно меня представить: нутриционистом, консультантом по продовольствию, промоутером различных веганских диет или же обычной домохозяйкой? Как-то, готовясь к одной из презентаций, я написала небольшую статью о теории создания салата с этим названием. Почему салат? Потому что, уверена, большинство из нас начинали свои кулинарные изыскания с него – это самый простой и надёжный способ готовки. В нём есть вся полноценная свобода самовыражения, и его можно обновлять каждый день. Для начала устанавливаешь себе несколько принципов. Замечу, не правил, потому что правила подразумевают давление, а мы всё-таки говорим о творчестве.

– И какие это принципы?

– Используешь местное и сезонное, которое меньше обрабатывается фунгицидами и консервантами, так как нет необходимости хранить долго, а значит продукт экологически чище. Местное – это ещё и означает продукты, с которыми наш организм генетически имеет длительные отношения, а значит умеет считывать полезную информацию. Кроме того, потреблять то, что произведено на месте, значит поддержать нашего производителя, который платит налоги государству.

Как может салат восполнить потребности организма? Благодаря его компонентам. Мы ищем разнообразие вкусов, текстур, ароматов, но чтобы не прийти к полному хаосу, необходимо собрать салат из пяти-семи элементов – 2–3 овоща, два листика, что-нибудь белковое (бобовые, семена или орехи). Ароматная специя, фантазийный соус или цветы для украшения, финальный акцент в салате, – это выражение того, какая ты сегодня.

Я бы очень желала, чтобы мы в Молдове имели стабильность, позволяющую нам построить долговременный благополучный бизнес, который могли бы подхватить наши дети.

Сальса на молдавский лад

– Кстати, про фантазийные соусы, удивительные по вкусу, непонятные по составу. А цвета! – апельсиновые и фисташковые, оттенков мимозы и сирени. Это исключительно твои фантазии или есть база какая-то для рецептов?

– Соусы родились из желания использовать зелень из огорода в свежем виде и в той форме, которую бы одобрили наши дети. И я поняла, что ничто не ново под солнцем – соусы с классическими названиями «песто» и «сальса» могут быть адаптированными благодаря местным ингредиентам.

– Влияет ли веганское направление в твоих гастрономических экспериментах на твою личную гастрономическую философию?

– Питание – это интимная вещь. Пищевые привычки, сформированные в детстве, в семье, остаются с нами на всю жизнь. Но по мере взросления, и тем более с появлением детей, ты выстраиваешь новые традиции, принимая во внимание кулинарные предпочтения каждого. В то же время выбор становится более осознанным. Ты задумываешься о том, какой генетический материал будет передан дальше, так как известно: мы есть то, что мы едим. И я чувствую: через то, что делаю, продвигаю и, само собой, учу есть своих детей, я могу влиять на эволюцию нашей пищевой культуры в сторону более зелёного, экологического, дружелюбного к окружающей среде, подходящего сознательным людям нашей планеты в XXI веке.

Экологическая ответственность

– Расскажи, пожалуйста, о проекте MD2, который выиграла ты – точнее, твоя компания.

– Существует программа Facilitatea Globală de Mediu (при поддержке UNDP), которая профинансировала проект в Кишинёве Orașe Verzi Durabile pentru Moldova. Это серия проектов, и желающие, кстати, могут подключиться. Мы поставили себе целью показать, как можно из отходов производства сделать не затратную статью предприятия, как это принято, а прибыльную, делая ставку на осознание ответственности каждого экономического агента. Гражданская позиция – она ведь касается и отдельного человека, и юридического лица. Все должны понимать, что мусор, который они производят, должен быть утилизирован правильно. Кстати, тарифы на вывоз значительно занижены и тем более никак не отражают того, сколько стоит реальный урон окружающей среде. И если мы заплатили 4000 леев за вывоз мусора, это не значит, что можно умыть руки и успокоиться на этом. У нас нет пока правильной переработки мусора, нет глобальных муниципальных решений хотя бы потому, что пока нет достаточных ресурсов на уровне, например, города.

Но на уровне отдельного экономического агента это реально. Полученный грант мы потратили именно на разработку моделей утилизации, способных реально работать, вне зависимости от кого или чего-либо и не противореча существующему законодательству. И каждый, кто уже созрел, вырос до понятия экологической ответственности, приглашает нас к себе. Вот, к примеру, к нам обратилась одна из сетей кафе. Они уже поняли, что нужно правильно утилизировать отходы, и решили собирать кофейную гущу. Я видела подобное в сети кофеен «Старбакс» лет шесть назад, когда была в Канаде: гущу собирали в мешочки и каждый, у кого есть огород, брал её для мульчирования растений. У этой сети кафе нашёлся клиент, готовый забирать отходы. Но есть нюанс: это нужно правильно делать, чтобы перерабатывался жмых, а не плесень в ведре росла. У них есть желание, ресурсы, но нет технологий. А мы можем помочь – с бокаши (микроорганизмами, преобразующими пищевые отходы в полезную добавку для почвы), с местом, с логистикой. Самое сложное – это работа с сознательностью людей, с изменением привычек. Это длительный процесс, но экоэтика сегодня – очень важный пункт в нашем общем развитии.

Реанимация внутренних ресурсов

– Ты на ярмарках и фестивалях всегда в окружении своей семьи. Как считаешь, мы тут, в Молдове, способны ли создать хотя бы основу, заложить фундамент для маленьких семейных бизнесов, которые так нас влекут в европейских странах?

– Я думаю, что всегда хорошо использовать свои внутренние ресурсы. В Европе традиции создавались годами. У нас они были грубо разбиты революциями и войнами, но сегодня появляются шансы их реанимировать. Я бы очень желала, чтобы мы в Молдове имели стабильность, позволяющую нам построить долговременный благополучный бизнес, который могли бы подхватить наши дети.

– Легко ли в нашем государстве продвигать, развивать то, что, например, делаешь ты?

– Когда начинаешь делать что-то в первый раз, ты думаешь, что это обязательно будет трудно. У нас же не просто трудно, а иногда становится невозможно – например, когда правила меняются во время самой игры, когда стабильность, необходимая для роста бизнеса, зависит от партий, которые приходят к власти, и твоя вера в лояльность государства по отношению к предпринимателям (которые фактически содержат это государство и поддерживают расходы, произведённые его структурами) тает. Я бы хотела большего уважения к человеку, к его труду, к его собственности, которая является святой, к закону и правилам, которые для всех одинаковы.

– То, что ты сейчас создаёшь, куда оно должно прийти, в какие формы должно вылиться? Иными словами, что бы ты хотела получить в конечном итоге и какой ты себя в этом пространстве видишь?

– Это ручная работа, мануфактура, полная фантазии, цвета и вкуса.

Инна Желтова