Дело жительницы Комрата, жестоко убившей собственную мать, передано в суд

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Прокуратура Гагаузии завершила и передала в суд Комрата уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Комрата, жестоко убившей собственную мать.

Напомним, инцидент произошёл 11 декабря прошлого года. 21-летняя девушка убила мать, после чего вырезала из её груди сердце. Во время беседы с прокурорами она отказалась давать показания. Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что обвиняемая в момент преступления находилась в невменяемом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В связи с этим прокуратура подготовила постановление о передаче дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Девушка была госпитализирована в столичную клиническую психиатрическую больницу.

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