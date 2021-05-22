Дело жительницы Комрата, жестоко убившей собственную мать, передано в суд

Дело жительницы Комрата, жестоко убившей собственную мать, передано в суд

Прокуратура Гагаузии завершила и передала в суд Комрата уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Комрата, жестоко убившей собственную мать. 

Напомним, инцидент произошёл 11 декабря прошлого года. 21-летняя девушка убила мать, после чего вырезала из её груди сердце. Во время беседы с прокурорами она отказалась давать показания. Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что обвиняемая в момент преступления находилась в невменяемом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В связи с этим прокуратура подготовила постановление о передаче дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Девушка была госпитализирована в столичную клиническую психиатрическую больницу.

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