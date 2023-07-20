Дело Спыну закрыто. НАЦ не нашёл у него оффшорные счета

Дело Спыну закрыто. НАЦ не нашёл у него оффшорные счета

– В результате проверки информация о наличии счетов Андрея Спыну и компании Morsesense Partners LLC și Focus Marketing LLC в Wing Hang Bank не подтвердилась, – говорится в послании.

Там же отмечается, что в данной связи 19 июля текущего года дело было закрыто. Комментируя это, Спыну отметил, что нет ни единого доказательства его вины, а все атаки против него имеют единственную цель – “разделить нас и остановить европейский путь Молдовы”.

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