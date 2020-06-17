Дело олигарха: все дороги ведут в тюрьму

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О том, что экс-лидер ДПМ пытается оттянуть час расплаты

Мы писали ранее, что Плахотнюк отчаянно пытается получить статус политического беженца в США. Также он делает всё возможное, чтобы доказать свою незаменимость в любой властной конструкции в Молдове.

Хронология процесса

8 июня 2019 года всесильный олигарх В. Плахотнюк лишился власти благодаря неординарным действиям и хитроумной игре президента И. Додона.

14 июня он бежал из Молдовы в США, получив статус беженца. Стал сотрудничать с ФБР и, по слухам, предоставлять информацию на многих молдавских и зарубежных политиков.

24 июня он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля отказался от мандата депутата…

В сентябре парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда обвинила Плахотнюка и Шора как главных бенефициаров кражи миллиарда. Было обращение комиссии в прокуратуру с просьбой отреагировать.

11 октября 2019 г. по запросу Антикоррупционной прокуратуры суд сектора Чеканы выдал первый ордер на арест Плахотнюка, но запрос был написан вилами по воде. Ни одна международная инстанция, не говоря уже про Интерпол, не объявила бы его в розыск на основе такого документа. Проще говоря, глава Антикоррупционной прокуратуры давал ему отсрочку.

В декабре 2019 года правоохранительные органы Молдовы направили компетентным органам Румынии, Великобритании и США запрос об установлении места нахождения Плахотнюка, обладающего также документами на имя Владислава Новака.

13 января 2020 г. госсекретарь США М. Помпео объявил В. Плахотнюка персоной, чьё нахождение на территории США нежелательно. Решение ввести санкции против Плахотнюка и членов его семьи связано с его вовлечённостью в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьёзно угрожавшие независимости демократических институтов Молдовы.

18 мая прокуроры запросили ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, выдвинутыми ему. Речь идёт о создании организованной преступной группы (ст.284 УК РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УК РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ). Тогда же генпрокурор А. Стояногло заявил, что есть неопровержимые доказательства причастности Плахотнюка к краже миллиарда, который присвоил минимум $100 млн! В Генпрокуратуре также заявили, что все материалы, касающиеся Плахотнюка, направят компетентным органам США для его экстрадиции.

22 мая 2020 г. суд Кишинёва выдал ордер на заочный арест Плахотнюка, но его адвокаты (в их числе был и Аворник) сразу же обжаловали решение в Апелляционной палате.

28 мая в АП должно было состояться первое заседание по этому делу, но заседание пять раз переносили по требованию адвокатов Плахотнюка.

11 июня АП отложила суд по просьбе Аворника.

Плахотнюк делал всё возможное, чтобы затянуть процесс в АП Молдовы, ведь в таком случае он имел бы шанс выиграть дело в США. Он надеялся выиграть и получить статус политического беженца и безвременную визу в Америке.

Суд в США

Безусловно, Плахотнюк делал всё возможное, чтобы затянуть процесс в АП Молдовы, ведь в таком случае он имел бы шанс выиграть дело в США. Он надеялся выиграть и получить статус политического беженца и безвременную визу в Америке.

11 июня мы представили документы обращения В. Плахотнюка в суд против Госдепа и лично Майка Помпео. Замахнулся Владимир Георгиевич высоко. И момент хороший был – протесты в США, слабость власти Трампа, общее наступление демократов, которые ему покровительствовали (как и Порошенко).

Представляем отрывок из защиты Плахотнюка. Их главный аргумент, почему США не должны лишить Плахотнюка статуса политического беженца и выдворить его из страны, – его борьба с Россией и И. Додоном. Он якобы жертва мести Кремля. Россия его отстранила от власти за антироссийские действия и служение США и Евросоюзу…

1) В. Плахотнюк всегда выступал против взглядов Кремля и придерживался мнения о том, что Молдова должна присоединиться к Западу (ЕС и США).

2) С января 2016 г. все действия ДПМ были посвящены борьбе за то, чтобы отдалить Молдову от влияния России.

3) Одна из целей В. Плахотнюка состояла в том, чтобы прекратить российское влияние на Молдову, которое распространилось на все сферы: экономику, СМИ, банковское дело, страхование, НПО и политические организации.

4) Стараясь минимизировать влияние России в регионе, В. Плахотнюк вместе с коалиционным правительством впервые провёл антикоммунистические и антироссийские реформы, такие как закон о борьбе с российской пропагандой и финансовые реформы на основе директив ЕС, которые вызвали гнев руководства Российской Федерации.

5) Проблемы возникли у В. Плахотнюка из-за его проевропейских реформ и желания улучшить качество жизни и безопасность в его родной стране. Он внедрял программы, целью которых была интеграция Молдовы с Европой и её отдаление от России.

6) В 2009 г. конфликты возникли в результате антироссийской позиции В. Плахотнюка.

7) В. Плахотнюк принял ряд мер, которые встревожили лиц, принимающих решения в Мос-кве. В результате он стал мишенью для российских секретных служб и преступных групп во главе с государственными чиновниками РФ, работающими в странах бывшего СССР.

8) Как только Плахотнюк стал координатором правящей коалиции, власть приняла амбициозную и возможно опасную повестку, у которой была цель освободить страну от российского влияния.

9) В декабре 2016 года лидер Партии социалистов РМ И. Додон избирается президентом Республики Молдова при поддержке пророссийского электората, после чего молдавский парламент принял законы о сокращении президентских полномочий.

10) 8 февраля 2017 г. правящая коалиция, возглавляемая истцом, приняла Декларацию об ограничении всех официальных контактов с Россией.

11) 16 марта 2017 года представители парламентского большинства и председатель парламента РМ отказались от участия в юбилейной церемонии создания СНГ.

12) 31 марта 2017 г. Молдова подписала соглашение с украинской компанией (речь о компании олигарха Ахметова – Прим. БЦ) о закупке электроэнергии, снизив тем самым энергетическую зависимость от России.

13) 10 мая 2017 г. В. Плахотнюк осудил присутствие российских вооружённых сил на территории Республики Молдова и потребовал их вывода.

14) 29 мая 2017 г. из Молдовы были высланы пять российских дипломатов, в связи с «недипломатической деятельностью» и осуществлением действий, связанных с российскими спецслужбами.

15) 21 июля 2017 г. парламентским большинством была принята Декларация о необходимости вывода российских войск с территории РМ и адресована просьба к правительству Молдовы инициировать все действия, необходимые для вовлечения международных организаций в этот процесс.

16) 18 июля 2017 г. был создан совместный молдавско-украинский пограничный контрольно-пропускной пункт на украинской территории («Кучурган»). В результате увеличился на 70% контроль над товарами и гражданами, въезжающими в Приднестровье.

17) 20 июля 2017 года Молдова отказала во въезде на свою территорию делегации во главе с вице-премьером РФ Д. Рогозиным. Они намеревались отпраздновать 25-летие «оккупации российскими военными войсками Приднестровья» (на самом деле речь шла о 25-летии миротворческой миссии. – Прим. БЦ).

18) 2 августа 2017 года было заявлено, что Д. Рогозин сделал оскорбительное и унизительное заявление о молдавском народе. В связи с этим правительство РМ объявило его персоной нон грата.

19) 7 декабря 2017 г. парламент Молдовы принял закон о введении запрета на российскую пропаганду на территории Республики Молдова.

20) 8 декабря 2017 г. истец успешно боролся с давлением со стороны России и помог НАТО открыть представительство в Молдове.

21) 2 марта 2018 года по инициативе молдавского парламента, совместно с парламентами Грузии, Украины и с Атлантическим советом в Кишинёве была организована Международная парламентская конференция по международной безопасности.

22) 27 марта 2018 г. молдавские власти высылают трёх российских дипломатов в знак солидарности с Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии после якобы отравления Россией Сергея и Юлии Скрипаль в Лондоне.

23) 4 июня 2018 года постановлением Конституционного суда Молдовы русский язык был лишён статуса языка межнационального общения.

24) 22 июня 2018 г. в Ген-ассамблее ООН по инициативе молдавских властей прошло голосование по проекту резолюции о выводе российских войск с территории Молдовы.

25) В июне 2019 г. В. Плахотнюк от имени Демпартии Молдовы ответил отказом на предложение представителя В. Путина, вице-премьер-министра России Д. Козака, сформировать коалицию с пророссийской партией. Мол, молдавская пророссийская партия изменит курс Молдовы на пророссийский.

Ответ президента

12 июня И. Додон сделал сенсационное заявление. В рамках очередного выпуска «Президент отвечает» глава государства раскрыл скобки состоявшейся в июне прошлого года в его кабинете встречи, в которой приняли участие Д. Козак и В. Плахотнюк.

– В начале июня прошлого года в этом кабинете сидели Плахотнюк, Козак и я. Разница в том, что я не записываю людей, как некоторые. А может, записал кто-то другой… Если бы вы видели, что он обещал и под чем подписывался… Вы думаете, что против лома нет приёма? Против лома нет приёма, если нет другого лома, но другой лом есть, – сказал он.

И. Додон также отметил, что, в отличие от таких, как Плахотнюк, он всегда говорил и говорит одно и то же – что на Западе, что на Востоке. А Плахотнюк играл на два фронта, этим всё и закончилось.

Зачем президент выдал эту информацию? Мы думаем, ответ очевиден. Это был ответ Плахотнюку и его адвокатам. Американцам просто напомнили, что Плахотнюка не интересовали ни идеология, ни идеалы. Его интересовала только личная власть. Поэтому он играл со всеми. Да заигрался.

Суды сказали своё слово

12 июня Апелляционная палата сохранила в силе решение суда первой инстанции. Проще говоря, отклонила ходатайство адвоката об отмене ареста Плахотнюка.

Напомним читателям «АиФ» о прелюбопытнейшем курьёзе. На прошлой неделе все прокуроры, которые расследуют дело о краже миллиарда, внезапно заболели COVID-19. Безусловно, сей подлый вирус не мог обойти и Апелляционную палату. Один из судей, рассматривающий дело Плахотнюка, также заболел. Вот не верю, что это случайность…

12 июня суд Нью-Йорка рассмотрел иск В. Плахотнюка против госсекретаря США М. Помпео. Если бы он выиграл суд в Молдове, то выиграл бы и в США. По крайней мере шанс был велик. Но он проиграл. Поэтому американский суд отказал Плахотнюку в предоставлении статуса беженца. Теперь он должен покинуть США.

Некоторые Телеграмм-каналы пишут, что комиссия Интерпола может рассмотреть досье Плахотнюка на заседании 29 июня – 3 июля… Теперь вы понимаете, почему так активизировались Канду и Шор?

Кстати, 15 июня Плахотнюк получил ещё один удар. Генпрокурор А. Стояногло с целью пересмотра дела добился перевода В. Платона под судебный контроль. Это не означает, что его освободили и дело закрыли. В. Платон теперь будет усиленно сотрудничать со следствием по делу о краже миллиарда и Плахотнюке. И если Платон поможет вернуть миллиард и посадить преступников, суд может рассмотреть это как смягчающее обстоятельство. Тем более что он четыре года отсидел в лютых условиях – охрана, видеонаблюдение, угрозы физической ликвидации (они ещё в силе), избиения, пытки. Так что пускай помогает следствию и стране, если на то пошло.

Богдан Цырдя,

политолог