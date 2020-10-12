Дело о похищении граждан Молдовы находится под пристальным вниманием властей

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Премьер-министр Ион Кику провел рабочее заседание, на котором вновь обсуждалось похищение граждан Молдовы структурами приднестровского региона.

Представители государственных органов обсудили события 7 и 8 октября, в том числе действия, предпринятые в этом отношении. Напомним, что при личном содействии Игоря Додона двое похищенных граждан были освобождены, передаёт moldpres.md.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 9 октября Республика Молдова представила доклад об ухудшении положения с правами человека в регионе в связи с недавними событиями, а несколько государств-членов организации решительно осудили препятствия на пути к свободному передвижению и злоупотребления в данной области.

Компетентные государственные органы продолжают работать над разрешением этого дела.

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