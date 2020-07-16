Дело о поджогах автобусов в Чадыр-Лунге передано в суд: организаторам грозит до 6 лет тюрьмы

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Организаторы серии поджогов автобусов транспортной компании в Чадыр-Лунге отправлены на скамью подсудимых. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное по этому факту.

Согласно материалам, организаторами поджогов были двое кишинёвцев в возрасте 35 и 39 лет, которые возглавляли фирму, специализировавшуюся на международных пассажирских перевозках. Прокуроры выяснили, что они поручили двум бывшим полицейским и одному гражданскому лицу поджечь шесть автобусов, принадлежавших компании-конкуренту.

Преступления совершались с января по апрель прошлого года на парковках разных стран: 2 автобуса подожгли в Чехии, 1 – в России, остальные – в Молдове. Сумма ущерба, нанесённого в результате преступных действий подсудимых, составила более 2,9 млн леев.

В прошлом году прокуратура передала в суд дело, возбужденное в отношении трёх членов ОПГ – авторов поджогов. Оно находится на рассмотрении.

Согласно действующему законодательству, организаторам грозит до 6 лет тюремного заключения.