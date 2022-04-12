Дело о крупной контрабанде сигарет передано в суд

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело по обвинению пяти граждан в контрабанде более 1,8 миллиона сигарет.

В конце прошлого года сотрудники Таможенной службы в пункте пропуска “Костешты-Стынка” остановили микроавтобус, в котором в тайниках перевозили сигареты. Тогда был наложен арест на табачные изделия на сумму более 800 000 леев, а также на несколько транспортных средств. На более позднем этапе прошли около 20 обысков. Были доказаны случаи контрабанды и выявлены места хранения продукции.

Подозреваемым лицам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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