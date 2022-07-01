Дело о фальшивых COVID-тестах: на скамье подсудимых оказались ещё четверо пограничников

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Ещё четверо пограничников обвиняются в пассивной коррупции в рамках дела “Аэропорт”, возбуждённого в 2021 году. Всего в деле фигурируют 15 сотрудников Пограничной полиции, которые, согласно материалам, брали взятки у пассажиров с поддельными ПЦР-тестами на COVID-19.

По данным Национального антикоррупционного центра, размер взяток варьировал от 50 до 100 евро. Ранее на скамью подсудимых были отправлены семь человек, а в отношении одного сотрудника Пограничной полиции суд уже вынес приговор, применив наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч леев, 8 лет запрета занимать государственные должности в Министерстве внутренних дел и лишение свободы с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет.

Ещё четверо фигурантов дела были освобождены от уголовного преследования, но в их отношении возбуждены дела об административном нарушении.

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