Дело MetalFeros: прокуроры провели обыски в Нацинспекторате расследований

Дело MetalFeros: прокуроры провели обыски в Нацинспекторате расследований

Прокуроры, офицеры Службы внутренней безопасности и антикоррупции, а также СИБ провели сегодня утром ряд обысков в офисах Национального инспектората расследований (НИР). Мероприятия проводились в рамках уголовного дела “MetalFeros”. К этому часу были задержаны по меньшей мере четверо офицеров НИР. 

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру подтвердила данную информацию, однако не раскрыла подробности, ссылаясь на тайну следствия. По её словам, прокуратура проводит процессуальные действия, необходимые в расследовании дела, возбужденного по факту мошенничества в компании MetalFeros, передаёт deschide.md.

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