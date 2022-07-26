Дело – кизяк

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О том, как молдаване возвращаются к допотопным методам обогрева жилья

Анастасия Погодина, info@aif.md

Чем ближе осень, тем больше слышны предупреждения и мнения экспертов о том, что молдаван ждёт тяжёлая зима. Подорожали не только природный газ и электроэнергия, но и дрова с каменным углём.

Непреходящий шок

Помимо военного конфликта на Украине, ситуация усугубляется засухой, из-за которой страна лишится внушительной части урожая пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Минсельхоз просит правительство ввести режим чрезвычайного положения и в области сельского хозяйства.

Если раньше экономисты предрекали потолок инфляции на уровне 30%, то сейчас, когда она достигла почти 32%, предупреждают, что и это ещё не предел – будет и 40%. Нерадостны прогнозы и относительно ожидающей жителей Молдовы цены на природный газ. Если в августе поставщик услуги запросил тариф почти в 30 леев, то страшно представить, какой, по их расчётам, он должен быть в отопительный сезон.

Экс-глава НАРЭ Виктор Парликов, рассуждая на эту тему в программе у журналиста Л. Бураковской, отметил, что грядущая зима для молдаван будет тяжёлой и очень дорогой, но её все переживут точно так же, как и прошлую, потому что нуждающимся власть поможет финансово за счёт средств внешних партнёров. Но, хоть и будет сложно, как в прошлом году, шок потребители не испытают, считает В. Парликов.

«Думаю, что шок из-за контраста цен, скорости их роста этой зимой будет меньше, чем прошлой. Вот сейчас люди уже готовятся к зиме, уже невозможно найти дрова, потому что люди готовятся к трудностям. Я думаю, что мы будем готовы к кризису, но будет дорого», – отметил экс-глава НАРЭ.

Дрова подорожали в полтора раза – с 1000 до 1500 леев, а каменный уголь – в два раза – с 5000 до 10000 леев.

Дедовский метод

И действительно, как заметил эксперт, в Молдове уже возник дефицит дров, и цена на них подскочила в полтора раза. Если ещё в начале лета один кубометр дров у частников стоил 1 тыс. леев, то сейчас меньше чем за 1500 леев их не найти. Можно попытаться приобрести этот вид печного топлива через примэрии сёл, где они чуть дешевле (1000 – 1200 леев – за 1 м³ древесины твёрдых пород, 750 леев – за хвойные породы), но для этого необходимо записаться в местных органах власти и дождаться, когда их привезут лесхозы.

Супруги Трибой из села Цынцарены Новоаненского района рады, что, несмотря на большую для них сумму, успели купить 10 кубометров дров твёрдых пород ещё до подорожания. Глава семьи сказал, что им пришлось у знакомых одолжить часть денег к уже накопленным, чтобы запастись топливным материалом. Теперь они хоть спокойны, что не замёрзнут зимой. Но вот на уголь у пенсионеров уже средств нет. А он в этом году подорожал в два раза – если в 2021-м каменный уголь продавался по 5 тыс. леев за тонну, то сейчас за это количество придётся выложить из кармана около 10 тыс. леев. Для многих людей, особенно в сельской местности, это просто неподъёмные деньги.

Поэтому некоторым жителям сельских населённых пунктов Молдовы ничего не остаётся, кроме как вернуться к старым дедовским методам обогрева своих домов – с помощью кизяка. В подавляющем количестве сельских домохозяйств имеются коровы, овцы, а у кого-то и лошади, чей навоз как раз и используется для изготовления кизяка.

На минувшей неделе в топе новостей был сюжет nordnews.md, снятый в селе Григорешты Сынджерейского района, о том, как супруги Головатые заготавливают этот вид топлива на зиму, несмотря на то что в их доме есть газовое отопление. Со слов женщины, высокие цены на природный газ этой зимой им не потянуть, дрова и уголь – тоже не по карману, поэтому, отбросив всякий стыд и брезгливость, они с мужем лепят кизяк и складируют его на чердаке. И таких сельчан – тысячи. Иначе не выжить.