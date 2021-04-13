Дело Чауса: посла Украины вызвали в МИДЕИ

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Министерство иностранных дел Республики Молдова передало послу Украины Марку Шевченко ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины Сергея Сметанюка. Это необходимо для его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 12 апреля, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на сообщение посольства Украины в Молдове на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кроме того, Молдова попросила дать согласие на обыск автомобиля Сметанюка, так как, по данным местной полиции, похищенного украинского судью Николая Чауса вывозили именно на этой машине, пишет plus.obozrevatel.com.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Похищение произошло в центре Кишинёва.

На прошлой неделе по инициативе ПСРМ в парламенте была создана специальная комиссия, которая займётся расследованием обстоятельств случившегося.

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