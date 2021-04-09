Дело Чауса: Додон не исключает, что Санду может быть привлечена к уголовной ответственности (ВИДЕО)

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В парламенте по инициативе социалистов создана специальная комиссия, которая займётся расследованием обстоятельств похищения в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса. Председатель ПСРМ Игорь Додон не исключает, что в ходе её работы будет выяснено нечто такое, что нас удивит. В то же время, отмечает он, журналистские расследования уже свидетельствуют о том, что в деле были замешаны украинские спецслужбы, а сотрудничать они могли только с молдавскими, и Майя Санду не могла об этом не знать.

– Секретные спецслужбы Украины могут сотрудничать только со спецслужбами Молдовы, а не с МВД, как утверждают некоторые депутаты ПДС, которые пытаются «выбросить мяч на поле» МВД. Нет, уважаемые депутаты ПДС, кидайте мяч в президентуру, или рядом – в СИБ. И там вы найдёте то, что вам надо, – сказал он.

Додон отметил, что он с нетерпением ждёт выводов комиссии. В то же время бывший глава государства недоумевает, почему Майя Санду до сих пор не обозначила свою позицию по этому вопросу.

– Почему она не пригласила посла Украины? Если бы я был президентом, я бы пригласил посла в тот же день, и спросил бы, почему в это дело были вмешаны сотрудники и машины посольства, почему не предпринимаются меры. Есть очень много вопросов. Не хочу давать дополнительную оценку на этом этапе. Посмотрим на результаты расследования парламентской комиссии, – подчеркнул лидер ПСРМ.

Он также добавил, что, если комиссия подтвердит причастность тех или иных лиц к случившемуся, должно последовать и наказание.

– Можно запустить процедуру привлечения к уголовной ответственности всех, кто участвовал в этом беззаконии. Может ли это коснуться президента? Конечно, это такой же гражданин, как и все. Парламентская комиссия должна разобраться и выступить с соответствующими инициативами, – заявил он.

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