Дельфины и волки

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Какие хронотипы есть у человека?

Анна Шатохина

После лета при переходе на новый учебный год актуализируется вопрос синхронизации внутренних биоритмов человека и режима дня.

В связи с этим особый интерес вызывает новая теория дополнительных хронотипов, которые могут описать человека ещё более детально, чем традиционные совы и жаворонки. Автором идеи выступает клинический психолог Майкл Бреус. По его классификации есть и львы, и медведи, и волки, и даже дельфины. Кто же это такие?

Альтернативные теории

Итак, львы – это утренние охотники. Они же ранние пташки. Утверждается, что они практичны и целеустремлённы. Специалист относит к такому хронотипу 15–20% человек. Такие люди приучены к определённому режиму и не сталкиваются с плохим сном.

Медведи – те, кто на охоте целый день. При этом они зависят от активности солнца, их пик в середине дня. Спать они укладываются часов в 10 вечера, в течение же недели их терзает недосып. К таким относят половину взрослого населения.

Есть и волки, которые традиционно охотятся ночью. Встать с постели раньше 9 утра для них не под силу, но при этом днём они не мучаются от усталости. У них отмечается два пика продуктивности – ближе к полудню и поздно вечером.

Дельфинами называют тех, кто спит чутко, отличается беспокойным сном. Дельфины активны по вечерам, утром же они усталые и невыспавшиеся.

В этой же классификации как-то пытаются удержаться совы и жаворонки.

Большинство людей – голуби

Действительно, существуют люди с явным вечерним предпочтением и явным утренним предпочтением – то есть те, у кого высокий уровень активности приходится на соответствующее время суток, рассказывает врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Их мы, как правило, называем совами и жаворонками, отмечает специалист. «Скорее всего, такого рода особенности или хронотип определяются во многом генетическими факторами, и в этом процессе участвуют так называемые гены «внутренних часов». У людей определены 17 таких генов, но какие из них отвечают за «жаворонковость», а какие за «совость», неизвестно», – поясняет эксперт.

Настоящих сов и жаворонков очень мало, в сумме не более 20% от общей популяции. Большинство людей – 80% – принадлежит к категории голубей, то есть тех, кому очень легко переключаться с более активной вечерней жизни на более активную утреннюю жизнь, и наоборот. Таким образом, настоящая сова и настоящий жаворонок – это скорее исключение, чем правило.

«А вот что касается предложенных специалистом по сомнологии Майклом Бреусом хронотипов – волк, медведь, дельфин, лев, – отмечу, что такая концепция совершенно не научна», – говорит Михаил Полуэктов.

Может ли сова стать жаворонком?

С возрастом у всех людей появляется склонность к «жаворонковению». Молодые люди – совы, как правило, наиболее активны вечером, проводят время за компьютером или чтением новостей, но, взрослея, постепенно становятся жаворонками, начиная просыпаться всё раньше и раньше. Обычно это не очень заметно и во многом диктуется социальными факторами – вечером проще сосредоточиться на работе, поступает меньше отвлекающих звонков и сообщений.

Тем не менее большие опросы людей разного возраста показали зависимость: люди до 20 лет в плане сна всё больше ведут себя как совы, а после 20 лет у них запускается процесс «жаворонковения», который продолжается до глубокой старости, рассказал Полуэктов.

Как сделать утро приятнее?

Совам, которые вынуждены просыпаться рано утром, приезжать в офис и приступать к активной деятельности в не самое комфортное для себя время, можно дать только один совет – спать не меньше положенного времени. «Недосыпание очень сильно сказывается на процессе включения в трудовую деятельность. Напомню, взрослому человеку рекомендовано спать 7–9 часов. И если вы испытываете проблемы с утренним включением, во-первых, обратите внимание на необходимость получения достаточного количества сна. При этом неплохо определить индивидуальную потребность в сне – она обычно проявляется на третьей неделе отпуска, когда, как правило, человек начинает понимать, сколько сна ему надо на самом деле», – говорит сомнолог Полуэктов.

Определив свою «норму» сна, надо постараться придерживаться её и в рабочее время, соблюдать её в повседневной жизни. Все остальные рекомендации малоэффективны, конечно, за исключением приёма кофе. Этот напиток действительно позволяет быстрее включаться в работу, отмечает специалист.

Связь «совости» и «жаворонковости» с циркадными ритмами, несомненно, есть, но она очень сложна, говорит Михаил Полуэктов. «Например, было показано, что, если взять отдельные клетки кожи людей, являющихся совами и жаворонками, и измерить суточный период их биолюминисценции – свечения, излучаемого тканями в течение суток, оказывается, что он у сов и жаворонков немного отличается, но всего на несколько минут (точнее, на 24 минуты) – это совершенно незначительные различия с точки зрения влияния на жизнь. Да, с одной стороны, какие-то различия биологических ритмов у сов и жаворонков существуют, но, с другой стороны, они слишком малы. Скорее всего, более сложный механизм, включающий как генетику, так и психологию и поведение, определяет деление на хронотипы», – резюмирует специалист.

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Как переизбыток сна влияет на сердце?

Влияние проблем со сном на здоровье сердца изучили врачи из Американской кардиологической ассоциации. Они рассмотрели такое нарушение, как нарколепсия, то есть гиперсон. Ведь людям с таким расстройством бывает тяжело высыпаться.

В чём суть проблемы?

Нарколепсия приводит к таким последствиям, как:

экстремальная дневная сонливость;

мышечная слабость, развивающаяся внезапно и бесконтрольно;

атаки сна, которые могут происходить в любое время.

Под нарколепсией понимают заболевание, которое начинается в возрасте 10–30 лет. Если есть генетическая предрасположенность к нему, то риски появления нарколепсии вырастают в 20–40 раз.

При наличии такой патологии люди могут входить в фазу глубокого сна буквально сразу же после засыпания, а то и ещё в момент бодрствования. Для сравнения: обычно на это требуется 90 минут после засыпания. Оставленная без внимания патология становится причиной проблем с работой, общением и даже вождением. Её связывают с такими состояниями, как:

высокое кровяное давление;

высокий уровень холестерина;

развитие сердечных заболеваний.

Одно крупное исследование показало, что риск инсульта, сердечного приступа и сердечной недостаточности существенно повышается, если у человека с нарколепсией ещё и были шунтирования сердца и ангиопластика.

Без белка гипокретина

Кардиологи отмечают, что требуются дополнительные исследования для установления связи. Однако определили ряд влияющих факторов. Так, у большей части людей во время сна снижается кровяное давление естественным образом. За это отвечает белок гипокретин. У людей, подверженных гиперсну, его нет. По данным исследования, невозможность такого снижения давления в ночи увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также люди, страдающие от переизбытка сна, нередко подвержены таким заболеваниям, как диабет, депрессия, ожирение. Они, как известно, также тесно связаны со сбоями в работе сердца и сосудов.

Ещё на состояние сердечной мышцы оказывают своё влияние и препараты, назначаемые для коррекции сна при его переизбытке. Такие средства могут быть причиной увеличения частоты сердечных сокращений и повышения давления.

Как же сохранить сердце?

Американские кардиологи рекомендуют:

Регулярно заниматься спортом – надо использовать не менее 150 минут умеренной аэробной активности, как вариант, это могут быть 75 минут интенсивной аэробики в неделю. Отличным решением станут быстрая ходьба, водная аэробика, танцы, садоводство, теннис.

– надо использовать не менее 150 минут умеренной аэробной активности, как вариант, это могут быть 75 минут интенсивной аэробики в неделю. Отличным решением станут быстрая ходьба, водная аэробика, танцы, садоводство, теннис. Придерживаться здоровой диеты – в ней должно быть всё, чтобы контролировать уровень холестерина, давления и т. д. В рацион следует включить различные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, молочные продукты с невысоким процентом жирности, птицу и рыбу без кожи, орехи, бобовые и растительные масла. А вот красное мясо, жиры, сладости, соль надо исключить.

– в ней должно быть всё, чтобы контролировать уровень холестерина, давления и т. д. В рацион следует включить различные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, молочные продукты с невысоким процентом жирности, птицу и рыбу без кожи, орехи, бобовые и растительные масла. А вот красное мясо, жиры, сладости, соль надо исключить. Отказаться от курения – по данным кардиологов, сигареты, в которых содержится огромное количество вредных химвеществ, становятся причиной 1/3 смертей от ишемической болезни сердца.

– по данным кардиологов, сигареты, в которых содержится огромное количество вредных химвеществ, становятся причиной 1/3 смертей от ишемической болезни сердца. Чётко знать свои цифры здоровья – уровни холестерина, давления, инсулина, индекс массы тела. Надо следить за тем, чтобы показатели не превышали и не были сильно ниже установленных норм.

– уровни холестерина, давления, инсулина, индекс массы тела. Надо следить за тем, чтобы показатели не превышали и не были сильно ниже установленных норм. Необходимо соблюдать гигиену сна. Она может помочь даже тем, кто страдает от его переизбытка. А значит, надо исключить гаджеты перед сном, спать в проветриваемом помещении, тёмном и удобном.

Если проблемы со сном беспокоят и приводят к снижению качества жизни, следует обратиться к специалистам, которые помогут скорректировать ситуацию.