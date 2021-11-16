Делегация примарии Кишинёва посетила Санкт-Петербург

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Вице-примар муниципия Кишинёв Илие Чебан в сопровождении главы Управления общественного транспорта и коммуникаций Виталия Михалаке и директора Управления электротранспорта Дорина Чёрного на минувшей неделе побывали с рабочим визитом в Санкт-Петербурге.

Визит состоялся в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключённого между мэриями двух муниципальных образований и направленного на ознакомление и распространение передового опыта администрации Санкт-Петербурга в области управления общественным транспортом, передаёт moldpres.md.

Официальные лица из Кишинёва ознакомились с деятельностью по эксплуатации городской дорожной инфраструктуры, принципами организации линий общественного транспорта для разгрузки дорожного движения, повышения качества услуг, предоставляемых пассажирам, и снижения затрат на эксплуатацию парков общественного транспорта.

При этом повышенное внимание было уделено практике организации парковочных мест для частного транспорта в черте города, а также правилам проведения работ по восстановлению дорог и зелёной инфраструктуры в результате устранения аварийных ситуаций и прокладки новых инженерных сетей.

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