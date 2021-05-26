Делегация примарии Кишинёва находится с рабочим визитом в Бухаресте

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

В делегацию из Кишинёва во главе с вице-примаром Илие Чебаном входят представители претур секторов, Управления общественного транспорта и путей сообщения и Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 26 и 27 мая чиновники посетят муниципальные управления четвертого сектора Бухареста, где обменяются опытом и получат поддержку в реализации проектов, представляющих интерес для муниципия.

– Также представители примарии Кишинёва посетят объекты, реализованные в рамках проектов по обустройству общественных парковок в четвертом секторе Бухареста. Кроме того, румынская сторона поделится своим опытом и предоставит техническую экспертизу для реализации данных программ в Кишинёве, – уточнил градоначальник.

Помимо этого, во время визита состоится подписание соглашения о побратимстве между претурой сектора Буюканы и примарией четвёртого сектора Бухареста.

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