Делегация примарии Кишинева находится с ознакомительным визитом в Люблине

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С 17 по 22 июля представители муниципалитета во главе с вице-примаром Илие Чебаном участвуют в учебной программе в Люблине (Польша), организованной в рамках проекта ЕС MOVE IT like Lublin – инициатива по устойчивому развитию общественного транспорта в Кишиневе.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, визит муниципальной делегации организован примарией и Управлением общественного транспорта Люблина, он направлен на ознакомление с опытом местных властей в области городского общественного транспорта.

– Во время своего пребывания в Люблине руководство примэрии и Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Кишинева будет иметь возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой планирования и регулирования общественного транспорта, пригородного сообщения, как организовать остановки общественного транспорта, а также познакомиться с системой городской парковки в Люблине. Другие затронутые темы касаются взимания платы за проезд в общественном транспорте, а также инновационных систем продажи проездных билетов, – сообщил градоначальник.

В программе визита также есть встречи с руководством города, документальные визиты в Центр мониторинга дорожного движения и Муниципальное предприятие общественного транспорта.

Основная цель – модернизация и рационализация муниципальной системы общественного транспорта путем использования передового европейского опыта в этой области, а также укрепление институционального потенциала местных органов власти в Кишиневе.

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