Делегация литовских парламентариев посетит Кишинёв

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Делегация Комитета по иностранным делам Сейма Литовской Республики посетит Республику Молдова 10-12 июля по приглашению председателя парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойны Герман.

Гости встретятся с Игорем Гросу, с Дойной Герман и с председателем группы дружбы с Литовской Республикой Ионом Бабичем. Программа визита также включает в себя встречи с главой государства Майей Санду, с представителями Министерства иностранных дел и европейской интеграции и делегации Европейского союза в Кишинёве.

В ходе обсуждений будут затронуты вопросы, связанные со статусом страны-кандидата Республики Молдова, помощью и поддержкой, которые Литва может оказать нашей стране в процессе европейской интеграции, сообщает moldpres.md.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления молдавско-литовских дипломатических отношений.

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