Делегация депутатов ПСРМ отправится в Москву вместе с Игорем Додоном (ВИДЕО)

Делегация депутатов ПСРМ отправится в Москву вместе с Игорем Додоном (ВИДЕО)

Об этом в рамках интервью заявил председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. 

– Состав делегации ещё не определён. В ближайшие дни мы решим этот вопрос, а также утвердим повестку визита, – сказал он.

Фуркулицэ уточнил, что такие поездки социалисты совершают ежегодно для обмена мнениями и опытом с партиями “Единая Россия” и “Справедливая Россия”, с которыми у ПСРМ подписаны соглашения о сотрудничестве.

Ранее Игорь Додон сообщил, что в конце декабря отправится в Москву, где проведёт ряд важных встреч.

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