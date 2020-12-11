Делегация депутатов ПСРМ отправится в Москву вместе с Игорем Додоном (ВИДЕО)

0

Об этом в рамках интервью заявил председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

– Состав делегации ещё не определён. В ближайшие дни мы решим этот вопрос, а также утвердим повестку визита, – сказал он.

Фуркулицэ уточнил, что такие поездки социалисты совершают ежегодно для обмена мнениями и опытом с партиями “Единая Россия” и “Справедливая Россия”, с которыми у ПСРМ подписаны соглашения о сотрудничестве.

Ранее Игорь Додон сообщил, что в конце декабря отправится в Москву, где проведёт ряд важных встреч.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.