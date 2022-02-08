Делать ПЦР-тесты на COVID-19 теперь можно и в районных гослабораториях: список адресов

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ПЦР-тесты на коронавирус за 300 леев можно теперь делать не только в Кишинёве, но и в других районах страны. Для этого нужно предварительно записаться и взять с собой удостоверение личности. Ниже представлен список государственных лабораторий, в которых можно делать ПЦР-тесты на COVID-19, и график их работы.

Лаборатории в Кишиневе:

Лаборатория Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). График работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 11.00, в субботу с 8.00 до 10.00. Адрес: ул. Космеску, 3. Предварительная запись по номеру: 022 729 714. Лаборатория республиканского центра медицинской диагностики. График работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00. Адрес: ул. Константин Вырнав, 13. Предварительная запись по номеру: 022 888 363. Лаборатория больницы дерматологии и инфекционных заболеваний. График работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00. Адрес: ул. Костюжень, 5/1. Запись по номеру: 078613590.

Лаборатории в районах

Комрат, Центр общественного здоровья. График работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 10.00, в выходные дни с 8.00 до 9.00. Адрес: ул. Победы, 26. Запись по номеру: 029 825 371. Единцы, Центр общественного здоровья. График работы: с понедельника по субботу, с 8.00 до 9.30. Адрес: ул. Пушкина, 16. Запись по номеру: 024 623 966. Сороки, Центр общественного здоровья. График работы: с понедельника по субботу, с 8.00 до 10.00. Адрес: ул. Александру чел Бун, 42. Предварительная запись не нужна. Кагул, Центр общественного здоровья. График работы: с понедельника по субботу, с 8.00 до 10.00. Адрес: проспект Республики, 20. Запись по номеру: 029 922 434. Бельцы, Центр общественного здоровья. График работы: с понедельника по субботу, с 8.00 до 10.00. Адрес: ул. Ивано Франко, 46. Запись по номеру: 023 171 106.

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