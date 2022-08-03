Дела мастер не боится

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О том, что не перевелись ещё на земле молдавской талантливые люди

Любовь Чегаровская,

info@aif.md

Мастер по работе с деревом Андрей Липчану живёт в селе Устье Дубоссарского района, расположенном на правом берегу Днестра. Свой двор и часть дома молодой человек превратил в музей предметов домашнего обихода и быта молдаван.

Свёл случай

С мастером по дереву Андреем Липчану я познакомилась случайно. На протяжении многих лет мечтала о том, чтобы в нашем доме появились круглый низкий деревянный столик, называемый у гагаузов софра, и маленькие скамеечки – как было в моём детстве у гагаузских и молдавских дедушек и бабушек, проживавших на юге Молдовы в Вулканештском районе. Каждый раз, когда мы всей семьёй приезжали к родителям мамы или папы, нам, детям, накрывали за этим столиком, и это было так уютно и здорово, что хотелось вернуть те ощущения. И конечно же, была уверена я, это возможно, если такой комплект компактной деревенской мебели появится в нашем доме сегодня.

Однажды на досуге, просматривая предложения в одной из тематических групп в социальных сетях, наткнулась на очень выгодное предложение о продаже маленьких стульчиков. «Ух ты, – воскликнула я, – это то, что мне нужно». Через пару дней комплект скамеечек уже был у нас дома – мастер передал их через знакомых с оказией. Глядя на эти симпатичные деревянные стульчики, промелькнула мысль: а почему бы не заказать этому умельцу и давно желаемый мною столик? Написала, отправила пару фотографий-примеров, показывающих, что именно хочу, и Андрей, не раздумывая, согласился.

На этот раз за готовым изделием мы поехали сами и были приятно удивлены тем, что увидели во дворе и в доме народного умельца. Оказывается, Андрей Липчану создал музей старинных и советских предметов домашнего обихода и быта, которыми пользовались наши предки. У него во дворе можно увидеть пару отреставрированных телег (каруц), неимоверное количество глиняных горшков, кувшинов, а также колёса от телег, жернова, утюги, прялки, деревянные корыта, разного рода инструменты, большие магазинные весы времён СССР, газовые баллоны и ещё много-много разного. Часть экспонатов музея разместились под открытым небом, а другие – в нескольких комнатках жилого дома, где проживает Андрей с семьёй. Там есть и сундуки времён наших бабушек, и утюги, и керосиновые лампы, и домотканые шикарные ковры. В общем, всего не перечислишь.

Всё началось с глиняных горшков, которые я развешивал на заборе или расставлял у себя во дворе. Во время пандемии появилось много свободного времени, и я начал всё больше и больше погружаться в это любимое занятие.

Профессия и хобби

Из рассказа умельца выяснилось, что свой нынешний дом он построил на месте прародительского, где прошло его детство. Дом был спроектирован с учётом того, чтобы в нём было место и для музея, поэтому одна часть – жилая, а вторая – с историческими артефактами. Андрей по профессии плотник, но, чтобы собрать денег на строительство дома, приходилось уезжать на заработки за границу.

– Около 13 лет я работал за границей, периодически возвращаясь в Молдову, чтобы вкладывать заработанные средства в строительство дома, – рассказывает «АиФ в Молдове» А. Липчану. – Работал в строительной сфере, большую часть времени был на заработках в России. Попробовал поработать в Европе, но как-то не получилось. Сложности возникли из-за незнания языка и отсутствия румынского паспорта.

Собеседник посетовал, что возможность зарабатывать за границей исчерпалась из-за начавшейся пандемии коронавируса. Чтобы содержать семью, Андрей устроился на работу, тоже в строительной сфере, но всё своё свободное время стал посвящать любимому делу – плотницкому. Он сосредоточился на изготовлении из дерева различных изделий, предметов мебели, также занялся реставрацией старинных кувшинов, глиняных горшков, каруц, переделкой старых керосиновых ламп в современные осветительные приборы. Обработка дерева и изготовление изделий из него приносит ему огромное удовольствие. Многие предметы достались ему по наследству от дедушки с бабушкой. И когда пандемия заперла Андрея, как и всех людей, в четырёх стенах, он решил заняться реставрацией старых, но восстанавливаемых предметов домашнего обихода.

– Я занялся реставрацией различных вещей примерно три года назад, – рассказывает мастер. – Всё началось с глиняных горшков, которые я развешивал на заборе или расставлял у себя во дворе. Во время пандемии появилось много свободного времени, и я начал всё больше и больше погружаться в это любимое занятие. Первый предмет, который я отреставрировал для себя, были колёса от каруцы. Затем перешёл на реставрацию глиняных горшков и кувшинов.

По словам А. Липчану, к нему стали обращаться и из музеев с просьбой отреставрировать тот или иной предмет домашнего быта или обихода. Так, осенью 2021 года к мастеру обратились с просьбой восстановить каруцу для большого музея, открывавшегося в селе Негурены Теленештского района. Чаще всего музейные работники обращаются к нему с просьбой восстановить глиняную посуду или гужевой транспорт.

Сила сарафанного радио

Слава о народном умельце быстро распространилась за пределы родного села. Сначала односельчане к нему обращались с просьбой сделать то будку для собаки, то качели, то помочь построить в хозяйстве что-то из дерева. Потом заказы стали поступать из близ расположенных населённых пунктов. Ещё больше об Андрее люди стали узнавать, когда он начал ездить по сёлам в поисках устаревших и не нужных хозяевам предметов домашнего быта. Обычно из таких поездок мастеровой возвращался с неплохим «уловом». Кто-то из сельчан отдавал ненужные вещи даром, а те, что победней, продавали. Сейчас о нём уже многие наслышаны или же узнают по сарафанному радио, и те, кому есть что предложить мастеру, звонят и сообщают ему об этом. Из-за подорожавшего топлива за артефактами народный умелец выезжает только тогда, когда наберётся достаточное количество предложений, чтобы за одну поездку собрать все подготовленные для него сельчанами вещи.

Если в период пандемии Андрей Липчану мастерил деревянные изделия для себя и реставрировал для музея предметы старины, доставшиеся ему от прародителей, то с осени прошлого года стал делать многие вещи на заказ, чтобы заработать на содержание семьи и на скупку артефактов для пополнения коллекции музея.

Не леем единым

В мастерской народного умельца каждой дощечке найдётся применение. Из небольших обрезков досок можно сделать маленькие скамеечки. К слову, они пользуются большим спросом, три десятка таких стульчиков разлетелись как горячие пирожки за пару дней. Много у народного умельца колёс от телег, есть в хорошем состоянии, а некоторые ему достаются по частям, поэтому нужна реставрация, чем Андрей успешно и занимается. Среди его работ есть люстры из колёс телег или из толстого куска дерева, часы, зеркала, полочки под старину.

Андрей Липчану – не из капризных и переборчивых мастеров. Он порой берётся и за совсем не денежные заказы, потому что всегда готов помочь людям. К нему как-то обратился мужчина с просьбой изготовить одну из утерянных во время перевозки ножек стола, приобретённого в Германии. В магазине не купить такой и мастера не найти – слишком мелкий заказ. Андрей не отказал, помог человеку, дав ему возможность пользоваться покупкой.

Время, проведённое у мастера в музее, пролетело незаметно. Прощаясь, Андрей посетовал, что подумывает вновь поехать на заработки, так как совсем туго стало жить. Правда, пока не определился, куда именно поедет. Очень хотел бы зарабатывать хорошо дома и быть рядом с семьёй, но жизнь диктует свои условия.