Дела амурные: мужчина угнал авто, чтобы увидеть возлюбленную

Дела амурные: мужчина угнал авто, чтобы увидеть возлюбленную

В дежурную часть об угоне автомобиля со двора частного дома сообщила его владелица.

Вскоре участковый обнаружил Volkswagen Passat в чужом дворе. Мужчину, который угнал авто, застали дома.

В ходе разбирательства было установлено: житель Бендер помогал пенсионерке по хозяйству. Справившись с делами, он тайком поехал на авто к своей подруге в Кицканы. Volkswagen бросил у её дома.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md