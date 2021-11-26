Дела амурные: мужчина угнал авто, чтобы увидеть возлюбленную

0

В дежурную часть об угоне автомобиля со двора частного дома сообщила его владелица.

Вскоре участковый обнаружил Volkswagen Passat в чужом дворе. Мужчину, который угнал авто, застали дома.

В ходе разбирательства было установлено: житель Бендер помогал пенсионерке по хозяйству. Справившись с делами, он тайком поехал на авто к своей подруге в Кицканы. Volkswagen бросил у её дома.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.