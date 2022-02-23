Декларацию о подоходном налоге необходимо подать до 25 марта

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Юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, должны представить декларации о подоходном налоге за прошлый год до 25 марта.

В Государственной налоговой службе напомнили, что налогоплательщики могут подавать декларацию в электронном виде или на бумаге.

Экономические агенты могут выплачивать подоходный налог частями: до 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря финансового года. Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства могут уплатить налог в два этапа: четверть суммы – до 25 сентября и три четверти суммы – до 25 декабря финансового года, пишет moldpres.md.

Субъекты хозяйственной деятельности сектора малых и средних предприятий, лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия и здравоохранения, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, уплачивают подоходный налог в бюджет в рассрочку, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

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