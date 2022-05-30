Декан и завкафедрой столичного ВУЗа попались на взятке

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Студент Государственного университета физического воспитания и спорта обратился в НАЦ и подал жалобу на декана и заведующего кафедрой одного из факультетов.

По словам заявителя, сотрудники учреждения требовали от него взятку в 1000 евро за помощь в сдаче задолженностей по экзаменам и приостановке процесса отчисления.

По материалам дела, студент поступил в ВУЗ в 2018 году. Однако через 2 года заявитель перестал посещать занятия и был в списках на отчисление. В ходе беседы заявителя с деканом и заведующим кафедрой выяснилось, что “проблема” может быть решена за 1000 евро.

На основании поданной жалобы антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело. Сотрудники учебного заведения задержаны, ведётся разбирательство.

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