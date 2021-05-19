Действия Санду – лакмусовая бумажка внешнего управления, – Односталко

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То, что Майя Санду не промульгировала целый ряд законов, направленных в поддержку населения, – это показатель того, что и она, и её команда управляются извне. Об этом на сегодняшнем брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Это лакмусовая бумажка внешнего управления. Всё то, что мы сделали за 2 года, может разрушиться, если к власти придут эти господа, которые абсолютно никакого отношения не имеют ни к молдавской идентичности, ни к нашим традициям и обычаям. А если у нашего народа исчезнут традиции и обычаи, то, что они пытаются сегодня «вымыть» и сделать стерильным, проводя черту равенства между однополой и нормальной семьей, – это будет страшно, – сказал он.

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