Действие “жёлтого” уровня террористической опасности продлено в Приднестровье до 6 сентября

Действие “жёлтого” уровня террористической опасности продлено в Приднестровье до 6 сентября

Вадим Красносельский продлил до 6 сентября действие “жёлтого” уровня террористической опасности в Приднестровье.

Соответствующий указ был опубликован сегодня на сайте главы ПМР, сообщает “Новости Приднестровья”.

С 26 апреля по 25 мая нынешнего года в Приднестровье действовал критический, “красный” уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики. С 25 мая степень террористической угрозы понизили до высокого “жёлтого” уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.

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