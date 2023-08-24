Действие сертификата Air Молдова приостановлено

0

Орган гражданской авиации объявил сегодня о приостановке действия сертификата эксплуатанта компании Air Молдова из-за отсутствия хотя бы одного самолёта, имеющего действующий сертификат лётной годности.

– Единственный самолёт, который всё ещё находится в управлении авиаоператора Air Молдова, – на техническом обслуживании, а работы, которые были запланированы на апрель, до сих пор не завершены. В случае отсутствия действующего сертификата лётной годности, подтверждающего его работоспособность, авиакомпания не может иметь сертификат эксплуатанта, – указывает ОГА.

Так, по требованию оператора. Орган гражданской авиации приостановил действие сертификата соответствия Air Молдова до 31 октября, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.