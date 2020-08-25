Деятельности Игоря Додона посвятили специальный выпуск «Политического альманаха» (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства сегодня принял участие в презентации специального выпуска «Политического альманаха», в котором описывается его деятельность на посту Президента Республики Молдова.

– Для меня стало приятным сюрпризом узнать, что готовится специальный выпуск «Политического альманаха». Сосредоточившись на исполнении должностных обязанностей Президента Республики Молдова, все эти годы я не мог представить, что кто-то документирует каждый мой шаг, каждое мероприятие, которое я посещаю, каждое сделанное заявление и т.д. Но вот благодаря команде «Политического альманаха» я стал первым Президентом Республики Молдова, за деятельностью которого каждый гражданин может следить день за днем, час за часом. И я горжусь тем, что за эти годы мне удалось предоставить достаточно «сырья» для того, чтобы, наконец, появилось такое внушительное издание. Благодарю команду «Политического альманаха» за инициативу, с которой они выступили, и за усилия, направленные на то, чтобы это уникальное издание увидело свет, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Он также поблагодарил граждан Республики Молдова за доверие и поддержку, оказанную в ходе встреч, проведенных им в подавляющем большинстве населенных пунктов Молдовы, которые он посетил.

– Поблагодарил их и за ту энергию, необходимую для движения вперед. Заверил граждан, что буду и дальше проявлять характер, ответственность, уравновешенность в своих действиях, буду продолжать защищать и продвигать наши национальные ценности, – подытожил Игорь Додон.

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