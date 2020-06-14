Деятельность санаториев и лагерей отдыха приостановлена до 30 июня

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Приостановление деятельности детских оздоровительных и лагерей отдыха, центров реабилитации/ восстановления, включая санаторно-курортные, продлено до 30 июня 2020 года.

Как говорится в постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, продлевается до 30 июня 2020 года включительно приостановление деятельности детских оздоровительных и лагерей отдыха, подведомственных Министерству образования, культуры и исследований, с соблюдением мер по предупреждению заражения COVID-19, с возможностью продления срока запрета, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Кроме того, продлевается до 30 июня 2020 года включительно приостановление деятельности центров реабилитации/ восстановления, включая санаторно-курортные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Республиканского экспериментального центра ортопедического протезирования и реабилитации (услуги по раннему вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации), пишет moldpres.md.

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