Деятельность парков аттракционов и проведение ярмарок в Молдове временно запрещены

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Соответствующее решение накануне приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью по предложению главы НАОЗ в контексте эпидемиологической ситуации.

Несоблюдение мер безопасности, изложенных в решении, представляет опасность для общественного здоровья и может стать основанием для привлечения к административной или даже уголовной ответственности нарушителей.

Напомним, что вчера Ион Кику возмутился “нашествием” граждан на лавандовые поля.

– Когда кто-то из вас попадет в больницу, покажите врачам свою фотосессию, – отметил он.

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