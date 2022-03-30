Деятельность образовательных учреждений под угрозой. БКС требует от правительства срочных мер для их спасения (ВИДЕО)

Деятельность образовательных учреждений под угрозой. БКС требует от правительства срочных мер для их спасения (ВИДЕО)

Блок коммунистов и социалистов требует от правительства срочно вмешаться и не допустить, чтобы образовательные учреждения страны остались без финансирования. Депутаты БКС Алла Дарованная и Владимир Односталко обратили внимание на брифинге для прессы, что из-за повышения тарифов на газ и отопление в школах, гимназиях и лицеях по всей стране образовалась нехватка средств, что ставит под угрозу выплату зарплат педагогам и обеспечение детей едой. 

Так, Алла Дарованная отметила, что в образовательных учреждениях сложилась крайне тревожная ситуация. За два месяца были потрачены все предусмотренные на оплату газа средства, а в некоторых школах – и сверх бюджета. Из-за повышения стоимости топлива поставлена под угрозу перевозка детей в учреждения.

– Администрация школ с ужасом думает о том, как в таких условиях начнёт новый учебный год, – отметила Дарованная. 

Остро стоит не только проблема финансирования, но и кадров. В связи с этим БКС требует от правительства найти средства для повышения зарплат педагогов. В противном случае некоторые образовательные учреждения рискуют оказаться к 1 сентября нефункциональными по причине отсутствия учителей.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов обратили внимание и на проблему питания учащихся и вновь призвали власти принять предложенный БКС законопроект об обеспечении бесплатной едой учеников не только 1-4, но и 5-9 классов.

– Нам говорят: нет денег. Мы дошли до той ситуации, когда родители думают: хорошо бы, чтобы ребёнок поел в школе, потому что дома есть нечего. Кризис – но кто довёл ситуацию до кризиса? Почему в некоторых странах нет задолженностей по оплате коммунальных услуг? Потому что их руководители договариваются с другими руководителями, чтобы обеспечить лучшую жизнь своим гражданам, – отметил Владимир Односталко. 

Депутаты БКС призывают правительство срочно принять необходимые меры, в том числе утвердить предложенные фракцией блока проекты, чтобы спасти школы страны.

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