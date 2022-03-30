Деятельность образовательных учреждений под угрозой. БКС требует от правительства срочных мер для их спасения (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов требует от правительства срочно вмешаться и не допустить, чтобы образовательные учреждения страны остались без финансирования. Депутаты БКС Алла Дарованная и Владимир Односталко обратили внимание на брифинге для прессы, что из-за повышения тарифов на газ и отопление в школах, гимназиях и лицеях по всей стране образовалась нехватка средств, что ставит под угрозу выплату зарплат педагогам и обеспечение детей едой.

Так, Алла Дарованная отметила, что в образовательных учреждениях сложилась крайне тревожная ситуация. За два месяца были потрачены все предусмотренные на оплату газа средства, а в некоторых школах – и сверх бюджета. Из-за повышения стоимости топлива поставлена под угрозу перевозка детей в учреждения.

– Администрация школ с ужасом думает о том, как в таких условиях начнёт новый учебный год, – отметила Дарованная.

Остро стоит не только проблема финансирования, но и кадров. В связи с этим БКС требует от правительства найти средства для повышения зарплат педагогов. В противном случае некоторые образовательные учреждения рискуют оказаться к 1 сентября нефункциональными по причине отсутствия учителей.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов обратили внимание и на проблему питания учащихся и вновь призвали власти принять предложенный БКС законопроект об обеспечении бесплатной едой учеников не только 1-4, но и 5-9 классов.

– Нам говорят: нет денег. Мы дошли до той ситуации, когда родители думают: хорошо бы, чтобы ребёнок поел в школе, потому что дома есть нечего. Кризис – но кто довёл ситуацию до кризиса? Почему в некоторых странах нет задолженностей по оплате коммунальных услуг? Потому что их руководители договариваются с другими руководителями, чтобы обеспечить лучшую жизнь своим гражданам, – отметил Владимир Односталко.

Депутаты БКС призывают правительство срочно принять необходимые меры, в том числе утвердить предложенные фракцией блока проекты, чтобы спасти школы страны.

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