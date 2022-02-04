Деятельность 95% национальных маршрутов будет приостановлена с 7 по 9 февраля

Деятельность 95% национальных маршрутов будет приостановлена с 7 по 9 февраля

К протестам перевозчиков, запланированным на следующей неделе, присоединилась ещё одна ассоциация. 

Речь идёт о Патронатной ассоциации профессиональных транспортировщиков. Руководство ассоциации объявило о поддержке забастовки, объявленной Ассоциацией патронатов автоперевозчиков на 7-9 февраля. Таким образом, в указанный период будет приостановлена деятельность порядка 95% национальных маршрутов, сообщает unimedia.info.

Напомним, что перевозчики требуют повысить тарифы на оказываемые ими услуги, так как из-за непрекращающегося подорожания топлива они работают в убыток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md