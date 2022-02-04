Деятельность 95% национальных маршрутов будет приостановлена с 7 по 9 февраля

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К протестам перевозчиков, запланированным на следующей неделе, присоединилась ещё одна ассоциация.

Речь идёт о Патронатной ассоциации профессиональных транспортировщиков. Руководство ассоциации объявило о поддержке забастовки, объявленной Ассоциацией патронатов автоперевозчиков на 7-9 февраля. Таким образом, в указанный период будет приостановлена деятельность порядка 95% национальных маршрутов, сообщает unimedia.info.

Напомним, что перевозчики требуют повысить тарифы на оказываемые ими услуги, так как из-за непрекращающегося подорожания топлива они работают в убыток.

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