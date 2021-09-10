Деятели культуры возмущены последним решением НЧКОЗ

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Нельзя требовать от человека, который покупает билет за 70-80 леев, сделать тест на коронавирус стоимостью 800 леев, считает председатель Союза театральных деятелей Республики Молдова, директор театра «Сатирикус» Санду Греку.



– Я считаю, что это требование нереалистично, не думаю, что это что-то даст. В конце концов, это нарушение прав человека, есть люди, которые не хотят вакцинироваться, есть люди, которые сделают этот тест, но я не думаю, что кто-то в Республике Молдова, в Кишинёве или в целом в стране, пойдёт специально и отдаст 800 леев за тест на COVID-19, чтобы пойти в театр…Если даже невакцинированный человек не пойдёт в театр, он ездит на автобусе, троллейбусе. Согласно этой теории, в общественном транспорте, на рынке и в наших торговых центрах, где многолюдно, но также и на улице, в парках у всех должен быть этот паспорт (о вакцинации – прим. ред.), – сказал Греку в комментарии для портала noi.md.

Напомним, накануне НЧКОЗ объявила, что с 11 сентября доступ на все мероприятия как на открытом воздухе, так и в закрытых помещения (театры, кино, выставки и так далее) будет осуществляться или на основании сертификата о вакцинации, или отрицательного теста на коронавирус, или справки о перенесённом заболевании/наличии антител.

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