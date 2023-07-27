Дефицит средств обязательного медицинского страхования вырос в 10 раз

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По данным Министерства финансов, в первом полугодии дефицит национального публичного бюджета составил более 7,16 млрд леев, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объяснение – доходы растут гораздо медленнее, чем расходы государственного бюджета, пишет mold-street.com

Так, за 6 месяцев 2023 года общие доходы национального публичного бюджета с консолидацией трансфертов составили 47,06 млрд леев, увеличившись на 12,9% (5,36 млрд леев) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом расходы и нефинансовые активы с консолидацией переводов выросли на 20,2% (примерно на 9,1 млрд леев) и составили 54,23 млрд леев.

По данным Минфина, основным источником доходов остаётся налог на добавленную стоимость (НДС), однако поступления от него выросли с начала текущего года менее чем на 5% и составили 14,03 млрд леев. Поступления НДС по импортным товарам выросли за шесть месяцев всего на 0,5%. Таким образом, увеличение значительно ниже запланированного в госбюджете на 2023 год — примерно на 30%.

Ещё одним фактором является более низкий доход примерно на 1,23 млрд леев – по проектам, финансируемым из внешних источников.

Самые большие расходы приходятся на социальную защиту – около 43% всего национального публичного бюджета, который увеличился за первое полугодие на 14,4%. Далее идут расходы на образование и здравоохранение.

По данным Минфина, исполнение госбюджета на конец июня 2023 года завершилось с дефицитом в размере 7,9 млрд леев, что примерно на 55% выше, чем за тот же период 2022 года.

Наихудшая ситуация наблюдается в фондах обязательного страхования медицинской помощи (FAOAM), находящихся в ведении НКСС, где в первом полугодии был зафиксирован дефицит в размере 1,13 млрд леев, что примерно в 10 раз выше, чем год назад.

В этом году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 18,3 млрд леев. В прошлом году дефицит бюджета составил 8,87 млрд леев, пишет источник.

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