Дефицит национального публичного бюджета вырос вдвое — до 7,16 млрд леев

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Исполнение национального публичного бюджета в первом полугодии 2023 года завершилось с дефицитом в 7,16 млрд леев. Это в два раза больше, чем в этот же период 2022 года. Данные представило Министерство финансов.

В то же время доходы национального публичного бюджета составили 47,06 млрд леев, что на 5,36 млрд леев или 12,9% больше, чем годом ранее. А расходы выросли на 9,1 млрд леев или 20,2% и достигли 54,23 млрд леев, передаёт yellowpages.md.

Основным источником доходов бюджета остаётся налог на добавленную стоимость. Однако поступления НДС увеличились с начала года менее чем на 5% и составили 14,03 млрд леев. Кроме того, поступления НДС на импортные товары за полгода выросли всего на 0,5%.

Таким образом, прирост оказался примерно на 30% ниже запланированного в бюджете на 2023 год.

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